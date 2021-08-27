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У Польщі запропонують третю дозу вакцини людям зі слабким імунітетом

П'ятниця, 27 серпня 2021, 16:53

Міністр охорони здоров'я Польщі Адам Недзельський оголосив, що людям зі слабкою імунною системою запропонують третю дозу вакцини від COVID-19.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TVN24.

За словами міністра, третю дозу вакцини можна буде отримати не раніше ніж через 28 днів після закінчення курсу первинної вакцинації.

"Я хотів би нагадати вам, що тут ми маємо справу з людьми, у яких порушений імунітет, тому, якщо імунітет з'являється, він триває дуже короткий час", - зазначив він.

Він додав, що призначення для додаткової вакцинації - індивідуальне у кожному конкретному випадку. "Це не механізм. Тут має бути медична консультація, і найближчим часом - я думаю, ми це зробимо з 1 вересня - ці люди зможуть отримати її", - сказав міністр.

У Польщі з населенням близько 38 мільйонів осіб повністю вакцинувалася 18,6 мільйона людей. Однак за літо кількість людей, які приходять на вакцинацію, зменшилася.

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Польща Вакцини
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