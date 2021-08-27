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В Польше предложат третью дозу вакцины людям со слабым иммунитетом

Пятница, 27 августа 2021, 16:53

Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский объявил, что людям со слабой иммунной системой предложат третью дозу вакцины от COVID-19.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TVN24.

По словам министра, третью дозу вакцины можно будет получить не ранее чем через 28 дней после окончания курса первичной вакцинации.

"Я хотел бы напомнить вам, что здесь мы имеем дело с людьми, у которых нарушен иммунитет, и если иммунитет появляется, он держится очень короткое время", - отметил он.

Он добавил, что назначение для дополнительной вакцинации будет индивидуальным в каждом конкретном случае. "Это не механизм. Здесь должна быть медицинская консультация, и в ближайшее время - я думаю, мы с 1 сентября - такие люди смогут получить ее", - сказал министр.

В Польше с населением около 38 млн человек полностью вакцинировались 18,6 млн человек. Однако за лето количество людей, приходящих на вакцинацию, уменьшилось.

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Польша Вакцины
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