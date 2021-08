"Справа рук Лукашенка": у Європарламенті з'явились перші реакції на вбивство глави Білоруського дому 

Європарламентарі, що першими відреагували на вбивство у Києві керівника Білоруського дому в Україні Віталія Шишова, вважають, що за цим стоїть режим Александра Лукашенка.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Ще один нічний жах. Ніхто не може почуватися у безпеці, Лукашенко вбиває власних громадян. Цього разу - в Україні", - написала німецька депутатка від "Зелених" Віола фон Крамон.

Another nightmare. Nobody is safe. #Belarus #Lukashenka #Killing his own people. This time in #Ukr https://t.co/4Mw9CZsU0r

"Убивство громадянина Білорусі Віталія Шишова, керівника ГО "Білоруський дім" в Україні - це ще один акт міжнародного тероризму з боку режиму Лукашенка", - заявив литовський євродепутат Петрас Аустревічюс.

Killing of Belarusian citizen Vitaliy @Shishov, head of the NGO @Belarusian House in @Ukraine yet another act of international terrorism by @Lukashenka regime. Investigative journalist Pavel @Sheremet was murdered in 2016 with Belarus KGB behind.