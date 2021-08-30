Латвія придбає у Фінляндії понад 200 бронетранспортерів

Латвія замовила понад 200 бронетранспортерів у фінського військово-промислового концерну Patria.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на телерадіокомпанію Yle.

Машини будуть поставлені протягом восьми років.

У минулому році Фінляндія, Латвія і Patria домовилися про співпрацю у створенні спільної системи бронемашин. БТР, які зараз замовили, розроблені в рамках цієї програми співпраці.

"Початок серійного виробництва бронемашини 6х6 - це для нас важлива віха. Ми віримо, що цей БТР зможе зацікавити і інші країни, які хочуть розвивати свої сухопутні сили", - заявив виконавчий директор Patria Еса Рауталінко.

Угоду про придбання бронемашин підписали у понеділок міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс і міністр оборони Фінляндії Анті Кайкконен.

Сума замовлення становить майже 200 млн євро, і перші бронемашини Національні збройні сили Латвії отримають вже в жовтні цього року, а до 2029 року будуть повністю оснащені відповідними їх потребам броньованими транспортними засобами.