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Латвия купит в Финляндии более 200 бронетранспортеров

Понедельник, 30 августа 2021, 17:18

Латвия заказала более 200 бронетранспортеров у финского военно-промышленного концерна Patria.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на телерадиокомпанию Yle.

Машины будут поставлены в течение восьми лет.

В прошлом году Финляндия, Латвия и Patria договорились о сотрудничестве в создании совместной системы бронемашин. БТР, которые сейчас заказали, разработанные в рамках этой программы сотрудничества.

"Начало серийного производства бронемашины 6х6 - это для нас важная веха. Мы верим, что этот БТР сможет заинтересовать и другие страны, которые хотят развивать свои сухопутные силы", - заявил исполнительный директор Patria Эса Рауталинко.

Соглашение о приобретении бронемашин подписали в понедельник министр обороны Латвии Артис Пабрикс и министр обороны Финляндии Анти Кайкконен.

Сумма заказа составляет почти 200 млн евро, и первые бронемашины Национальные вооруженные силы Латвии получат уже в октябре этого года, а к 2029 году будут полностью оснащены соответствующими их потребностям бронированными транспортными средствами.

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Латвия Финляндия
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