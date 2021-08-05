Лукашенко доручив силовикам закрити кожен метр кордону Білорусі

Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко доручив силовикам посилити роботу з охорони державного кордону та запобігання фактів його порушення.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на державне агентство Білорусі "Белта".

"Від сьогодні жодна нога на територію Білорусі з суміжної сторони, будь то з півдня чи з заходу, ступити не повинна. Як ви будете це робити - ось після цієї наради, обговоримо, - зберетеся у держсекретаря. Тут міністр МВС, міністр оборони. Закрийте кожен метр кордону. Ми не дарма вкладали колосальні кошти в прикордонні війська, в наші взагалі силові структури", – заявив Лукашенко.

"Не дай бог, вони (суміжні країни. – Ред.) почнуть реалізовувати тактику видворення людей, яких вони туди покликали (мова про нелегальних мігрантів. – Ред.), через офіційні пропускні пункти. Це вже... ви знаєте наслідки, вони - теж. Тому нехай думають. Ми їх попередили, а вони нехай думають", – додав він.

Ймовірно, це відповідь на дії литовської сторони, яка з 3 серпня повертає в Білорусь нелегальних мігрантів, яких затримують на спільному кордоні. Прийняте міністром внутрішніх справ Агне Білотайте рішення дає право прикордонникам застосовувати щодо них методи психологічного і фізичного примусу.

Завдяки цьому, кількість виявлених мігрантів в Литві різко впала. У середу литовські прикордонники затримали 19 осіб, а видворили понад 300 мігрантів. До цього кількість мігрантів, що незаконно перетнули білорусько-литовський кордон, побила всі рекорди - 2 серпня затримали 214 осіб, а днем раніше - 294 людини.