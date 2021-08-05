Лукашенко поручил силовикам закрыть каждый метр границы Беларуси

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко поручил силовикам усилить работу по охране государственной границы и предотвращению ее нарушения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство "Белта".

"С сегодняшнего дня ни одна нога на территорию Беларуси с сопредельной стороны, будь то с юга или с запада, ступить не должна. Как вы будете это делать - вот после этого совещания, обсудим, - соберетесь у госсекретаря. Здесь министр МВД, министр обороны. Закройте каждый метр границы. Мы не зря вкладывали колоссальные средства в пограничные войска, в наши вообще силовые структуры", - заявил Лукашенко.

"Не дай бог, они (сопредельные страны. - Ред.) начнут реализовывать тактику выдворения людей, которых они туда позвали (речь о нелегальных мигрантах. - Ред.), через официальные пропускные пункты. Это уже... вы знаете последствия, они - тоже. Поэтому пусть думают. Мы их предупредили, а они пусть думают", - добавил он.

Вероятно, это ответ на действия литовской стороны, с 3 августа возвращает в Беларусь нелегальных мигрантов, которых задерживают на общей границе. Принятое министром внутренних дел Агне Билотайте решение дает право пограничникам применять к ним методы психологического и физического принуждения.

Благодаря этому, количество выявленных мигрантов в Литве резко упала. В среду литовские пограничники задержали 19 человек, а выдворили более 300 мигрантов. К этому количество мигрантов, незаконно пересекли белорусско-литовскую границу, побила все рекорды - 2 августа задержали 214 человек, а днем ​​ранее - 294 человека.