Міністр юстиції Польщі проти збереження членства країни в ЄС за будь-яку ціну

Міністр юстиції Польщі Збігнев Зьобро вважає, що його країна не повинна бути частиною Європейського Союзу за будь-яку ціну і що Брюссель шантажує Варшаву.

Про це він сказав в інтерв’ю Rzeczpospolita, повідомляє "Європейська правда".

"Я рішучий противник того, щоб піддатися незаконному шантажу Європейського Союзу, здійсненому Судом ЄС. Зрештою, чітко видно, що політика поступок вимогам з боку Брюсселя, яка проводилася останніми роками, зазнала поразки", - сказав Зьобро.

"Переконання, що ЄС хороший дядько і дає нам гроші, і що ми повинні за будь-яку ціну прийняти всі його вимоги, є пропагандою і помилкою", - додав він, зазначивши, що Польща повинна залишатися членом ЄС, але "не за будь-яку ціну".

Такі заяви пролунали в міру зростання напруженості щодо верховенства права між Варшавою та Брюсселем. Єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс встановив 16 серпня як крайній термін для виконання Польщею рішення Європейського суду. Відповідно до нього, країну просять розпустити дисциплінарну палату для суддів, якій бракує "незалежності та неупередженості".

Голова Верховного суду Польщі частково призупинив роботу палати у четвер.

Як повідомлялося, Польща торік стала найбільшим чистим одержувачем коштів ЄС в абсолютних цифрах. Вона отримала з бюджету ЄС на 12,4 млрд євро більше, ніж сплатила.