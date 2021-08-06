Министр юстиции Польши против сохранения членства страны в ЕС любой ценой

Министр юстиции Польши Збигнев Зебро считает, что его страна не должна быть частью Европейского Союза любой ценой и Брюссель шантажирует Варшаву.

Об этом он сказал в интервью Rzeczpospolita, сообщает "Европейская правда".

"Я решительный противник того, чтобы подвергаться незаконному шантажу Европейского Союза, совершенного Судом ЕС. В конце концов, четко видно, что политика уступок требованиям со стороны Брюсселя, которая проводилась в последние годы, потерпела поражение", - сказал Зебро.

"Убеждение, что ЕС - хороший дядя и дает нам деньги, и мы должны любой ценой принять все его требования, является пропагандой и ошибкой", - добавил он, отметив, что Польша должна оставаться членом ЕС, но "не любой ценой ".

Такие заявления прозвучали по мере роста напряженности относительно верховенства права между Варшавой и Брюсселем. Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс установил 16 августа крайним сроком для выполнения Польшей решения Европейского суда. Согласно ему, страну просят распустить дисциплинарную палату для судей, которой не хватает "независимости и беспристрастности".

Председатель Верховного суда Польши частично приостановил работу палаты в четверг.

Как сообщалось, Польша в прошлом году стала крупнейшим чистым получателем средств ЕС в абсолютных цифрах. Она получила из бюджета ЕС на 12,4 млрд евро больше, чем заплатила.