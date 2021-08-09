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У Польщі затримали чоловіка, який погрожував висадити пором в повітря

Понеділок, 9 серпня 2021, 11:50

У польському порту Гдиня в понеділок вранці затримали чоловіка, який погрожував підірвати пором, що саме прибував у порт.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Невдовзі після 7 ранку в понеділок польські правоохоронці отримали повідомлення, що на борту одного з поромів перебуває чоловік, який стверджує, що розмістив на борту вибухівку.

Як повідомили в компанії Stena Line Polska, "вранці на борту порома Stena Line, що наближався до Гдині, один з пасажирів небезпечно поводився, а також висловлював погрози пасажирам і екіпажу". "Ми розпочали безпекові процедури. Екіпаж затримав пасажира і передав поліції Польщі", - додала Агнешка Зембжицька, речниця перевізника.

Ніхто не постраждав. Решта пасажирів висадилися в Гдині.

Поліція поки не розкриває, як саме чоловіка затримали.

Пором мав вирушити до шведського міста Карлскруна о 9 ранку. Наразі, однак, служби перевіряють його. Скільки триватиме затримка, поки невідомо. Перевізник припускає, що судно відпливе до Швеції вдень.

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