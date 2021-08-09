В Польше задержали мужчину, угрожавшего взорвать паром

В польском порту Гдыня в понедельник утром задержали мужчину, который угрожал взорвать паром, как раз прибывавший в порт.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

Вскоре после 7 утра в понедельник польские правоохранители получили сообщение, что на борту одного из паромов находится человек, который утверждает, что разместил на борту взрывчатку.

Как сообщили в компании Stena Line Polska, "утром на борту парома Stena Line, который приближался к Гдыне, один из пассажиров опасно вел себя, а также высказывал угрозы пассажирам и экипажу". "Мы начали необходимые процедуры. Пассажир был обезврежен экипажем и передан полиции Польши", - добавила Агнешка Зембжицка, пресс-секретарь перевозчика.

Никто не пострадал. Остальные пассажиры высадились в Гдыне.

Полиция пока не раскрывает, как мужчину задержали.

Паром должен был отправиться в шведский город Карлскруна в 9 утра. Сейчас, однако, службы проверяют его. Сколько продлится задержка, пока неизвестно. Перевозчик предполагает, что судно уплывет в Швецию днем.