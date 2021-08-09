Наступне засідання суду у справі MH17 відбудеться у Нідерландах 6 вересня

У Нідерландах наступне судове засідання у справі про збитий літак рейсу MH17 відбудеться 6 вересня.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Укрінформ.

Згідно з попереднім графіком, проведення слухань передбачено також 7 вересня, 9-10 вересня, 13-14 вересня, 16 вересня, 21 вересня, 23-24 вересня. У Гаазі слово матимуть родичі загиблих.

Водночас як зазначили у суді, наразі точно невідомо, чи будуть використані всі дні. Судові засідання можуть бути скорочені, перенесені або навіть скасовані через певні обставини.

Через пандемію коронавірусу кількість присутніх у суді обмежена. Обов'язковим є дотримання карантинних правил: носіння маски, дистанція 1,5 метра між присутніми.

Нагадаємо, Окружний суд Гааги розпочав розгляд справи про катастрофу літака рейсу MH17 у березні 2020 року.

Підсудні - росіяни Сергєй Дубінський, Олег Пулатов та Ігор Гіркін та українець Леонід Харченко - досі не брали участі у слуханнях. Пулатов - єдиний, хто призначив захисну групу, решту судять заочно. Через свого адвоката Пулатов заперечував свою причетність.

Пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур, зазнав катастрофи на тимчасово окупованій частині Донецької області 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група дійшла висновку, що літак був збитий з зенітно-ракетного комплексу "Бук", який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

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