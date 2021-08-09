У Польщі затримали понад 50 осіб на протесті через смерть чоловіка після затримання поліцією

У польському місті Любін неподалік від Вроцлава під відділком поліції кілька сотень людей вийшли на протест через смерть чоловіка невдовзі після затримання; 57 з них затримали.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Інцидент, що спровокував протест, стався минулої п’ятниці, його відеозапис потрапив у мережу. У поліції розповіли, що приїхали на виклик жінки, яка заявила, що її 34-річний син "бігає по вулиці і кидається камінням у вікна будинків" та що у нього проблеми з наркотиками. Зазначається, що чоловік не реагував на прохання і накази поліцейських і поводився вкрай збуджено та агресивно. У підсумку його скрутили та повели до автомобіля, перед яким він, схоже, втратив свідомість. Поліцейські намагались привести його до тями. Згодом молодого чоловіка передали медикам. Через дві години він помер у лікарні.

В поліції заявили, що на час прибуття медиків затриманий дихав і в нього був пульс.

8 серпня до відділку поліції вийшли кілька сотень людей. Деякі почали кидати у будівлю каміння та пляшки, у тому числі із запалювальною сумішшю. Шість поліцейських під час сутичок отримали поранення.

Представник пресслужби поліції Вроцлава Войцех Яблонський розповів, що після акції під відділком поліції затримали 57 осіб - за його словами, тих, хто нападав на правоохоронців. Він заявив, що протестувальники почали кидатись камінням і в пожежників, які приїхали на виклик.

За словами Яблонського, наразі немає підстав для відсторонення від виконання обов’язків поліцейських, які затримували чоловіка. Прокуратура встановлює обставини інциденту.

В поліції закликали утриматися від власних висновків до того, як завершиться встановлення обставин. "Ключовими для прояснення ситуації будуть результати токсикологічних тестів та аутопсія. Поліція прагне надійного та об’єктивного пояснення у цьому випадку", - заявили в поліції Нижньої Сілезії 9 серпня.