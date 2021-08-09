В Польше задержали более 50 человек на протесте из-за смерти мужчины после задержания

В польском городе Любин неподалеку от Вроцлава под участком полиции несколько сотен человек протестовали в связи со смертью мужчины вскоре после задержания полицией. После столкновений 57 из них задержали.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

Инцидент, спровоцировавший протест, произошел в прошлую пятницу, его видеозапись попала в сеть. В полиции рассказали, что приехали на вызов женщины, которая заявила, что ее 34-летний сын "бегает по улице и бросается камнями в окна домов" и что у него проблемы с наркотиками. Отмечается, что мужчина не реагировал на просьбы и приказы полицейских и вел себя крайне возбужденно и агрессивно. В итоге его повели к автомобилю, перед которым он, похоже, потерял сознание. Полицейские пытались привести его в чувство. Впоследствии молодого человека передали медикам. Через 2 часа он умер в больнице.

В полиции заявили, что на моменту передачи медикам задержанный дышал и у него был пульс.

8 августа к отделению полиции вышли несколько сотен человек. Некоторые начали бросать в здание камни и бутылки, в том числе с зажигательной смесью. Шесть полицейских во время столкновений получили ранения.

Представитель пресс-службы полиции Вроцлава Войцех Яблонский рассказал, что после акции под участком полиции задержали 57 человек - по его словам, тех, что нападали на правоохранителей. Он заявил, что протестующие начали бросаться камнями и в пожарных, которые приехали на вызов.

По словам Яблонского, сейчас нет оснований для отстранения от исполнения обязанностей полицейских, которые задерживали погибшего мужчину. Прокуратура устанавливает обстоятельства инцидента.

В полиции призвали воздержаться от собственных выводов до того, как завершатся все процедуры. "Ключевыми для прояснения ситуации будут результаты токсикологических тестов и аутопсия. Полиция хочет надежного и объективного выяснения обстоятельств этого случая", - сообщили в заявлении 9 августа.