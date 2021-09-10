Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Зеленський: Без України НАТО і ЄС будуть втрачати

П'ятниця, 10 вересня 2021, 11:16

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова бути в ЄС і НАТО, і що без неї вони будуть втрачати.

Про це він заявив на форумі YES Brainstorming "Після COVID = Перед катастрофою? Кроки до виживання" 10 вересня у Києві, повідомляє "Українська правда".

"Нам здається, що ми потрібні НАТО. Нам здається, що без України міцного ЄС не буде. Я говорю про це відкрито. Я вважаю, що без України НАТО буде втрачати, я вважаю, що без України ЄС буде потрохи послаблюватись", – сказав Зеленський.

Він додав, що Україна готова до вступу в НАТО "рівнем, нашою армією, рівнем наших фахівців, реформ, які ми проводимо (хоч це в першу чергу потрібно нам, для наших людей)".

На думку Зеленського, якщо НАТО і ЄС хочуть, щоб "зміцніла Росія", то так – їм не треба брати Україну.

Але якщо вони хочуть, щоб "ЄС залишився потужним, і НАТО залишився суб’єктом – то такі країни, як Україна – велика, територіально найбільша в Європі, з населенням потужним, яке пережило декілька воєн", – мають бути у цих союзах. 

"Хочете таких міцних партнерів – то запрошуйте нас, а не так, як воно відбувається зараз", – підсумував Зеленський.

Як повідомлялося, президент США Джо Байден на зустрічі з Володимиром Зеленським у Вашингтоні повторив позицію, заявлену членами Альянсу в брюссельському комюніке червневого саміту НАТО, однак про конкретні терміни щодо членства мова не йшла.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Україна-НАТО Зеленський
powered by lun.ua

Статті

Нові умови в’їзду до Європи: що змінила осінь-2021

В Європі майже не залишилося країн, що не приймають туристів з України чи тих, хто їде до друзів. Але є нюанси...
10 вересня 2021 — Юрій Онищенко, Сергій Сидоренко, Європейська правда

Мігранти, російська загроза та шлях до ЄС без "морквинок": що об'єднує Україну та Латвію

Посол Латвії в Україні Юріс Пойканс: На сьогодні Україна не дуже відрізняється від країн, які є офіційними кандидатами на членство у ЄС.
9 вересня 2021 — Юрій Панченко, Європейська правда

Баланс між бізнесом та державою: як працює митниця у ЄС і що має впровадити Україна

Митниця повинна не заважати міжнародній торгівлі, кажуть у ЄС. Це правда, проте вона також мусить захищати інтереси держави. Як це поєднати?
9 вересня 2021 — Вітяніс Алішаускас, EU4PFM