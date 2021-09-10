Зеленский: Без Украины НАТО и ЕС будут терять

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова быть в ЕС и НАТО, и что без нее они будут терять.

Об этом он заявил на форуме YES Brainstorming "После COVID = Перед катастрофой? Шаги к выживанию" 10 сентября в Киеве, сообщает "Украинская правда".

"Нам кажется, что мы нужны НАТО. Нам кажется, что без Украины крепкого ЕС не будет. Я говорю об этом открыто. Я считаю, что без Украины НАТО будет терять, я считаю, что без Украины ЕС будет понемногу ослабевать", - сказал Зеленский.

Он добавил, что Украина готова к вступлению в НАТО "уровнем нашей армии, уровнем наших специалистов, реформ, которые мы проводим (хотя это в первую очередь нужно нам, для наших людей)".

По мнению Зеленского, если НАТО и ЕС хотят, чтобы "окрепла Россия", то да - им не надо брать Украину.

Но если они хотят, чтобы "ЕС остался мощным, и НАТО остался субъектом - то такие страны, как Украина - большая, территориально самая большая в Европе с населением сильным, которое пережило несколько войн", - должны быть в этих союзах.

"Хотите таких крепких партнеров - приглашайте нас, а не так, как это происходит сейчас", - подытожил Зеленский.

Как сообщалось, президент США Джо Байден на встрече с Владимиром Зеленским в Вашингтоне повторил позицию, заявленную членами в брюссельском коммюнике июньского саммита НАТО, однако о конкретных сроках относительно членства речь не шла.