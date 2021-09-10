Німеччина рекомендувала вакцинацію від COVID-19 для вагітних

У п'ятницю німецький орган з нагляду за вакцинами рекомендував вагітним жінкам або годуючим грудьми щепитись від COVID-19 мРНК-вакцинами.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Постійна комісія з вакцинації (STIKO) радить, щоб жінки зробили два щеплення з другого триместру вагітності, згідно з інструкціями, розміщеними на вебсайті Інституту Роберта Коха.

"Крім того, STIKO прямо рекомендує вакцинацію проти COVID-19 тим жінкам дітородного віку, які ще не пройшли вакцинацію, щоб забезпечити дуже хороший захист від цієї хвороби до вагітності", - додається в інструкції.

У цьому році багато країн рекомендували вагітним робити щеплення від COVID-19 після того, як вони виявилися безпечними.

У липні Європейське агентство з лікарських засобів заявило, що отримані дані не свідчать про будь-які проблеми безпеки, в серпні Центри США з контролю та профілактики захворювань рекомендували вакцинувати вагітних жінок.

"Навіть вагітні та годуючі жінки тепер мають чіткі рекомендації щодо вакцинації", - сказав міністр охорони здоров'я Єнс Шпан.

"Моє нагальне прохання до всіх вагітних та годуючих жінок: зверніться до лікаря. Зробіть щеплення. Ви захищаєте себе та свою дитину" – додав він.

Вакцинація у Німеччині відстає від зусиль у Франції, Іспанії та Португалії, що змусило керівника РКІ Лотара Вілера попередити цього тижня про "масштабну" четверту хвилю інфекцій цієї осені, якщо темпи щеплень не посиляться.

Офіційні дані свідчать, що Німеччина повністю вакцинувала 73% дорослих.