Германия рекомендовала вакцинацию от COVID-19 для беременных

В пятницу немецкий орган по надзору за вакцинами рекомендовал беременным женщинам или кормящим грудью прививаться от COVID-19 мРНК-вакцинами.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Постоянная комиссия по вакцинации (STIKO) советует, чтобы женщины сделали две прививки со второго триместра беременности, в соответствии с инструкциями, размещенными на сайте Института Роберта Коха.

"Кроме того, STIKO прямо рекомендует вакцинацию против COVID-19 тем женщинам детородного возраста, которые еще не прошли вакцинацию, чтобы обеспечить очень хорошую защиту от этой болезни до беременности", - добавляется в инструкции.

В этом году многие страны рекомендовали беременным делать прививки от COVID-19 после того, как они оказались безопасными.

В июле Европейское агентство по лекарственным средствам заявил, что полученные данные не свидетельствуют о каких-либо проблемах безопасности, в августе Центры США по контролю и профилактике заболеваний рекомендовали вакцинировать беременных женщин.

"Даже беременные и кормящие женщины теперь имеют четкие рекомендации по вакцинации", - сказал министр здравоохранения Йенс Шпан.

"Моя срочная просьба ко всем беременным и кормящим женщинам: обратитесь к врачу. Сделайте прививки. Вы защищаете себя и своего ребенка", - добавил он.

Вакцинация в Германии отстает от усилий во Франции, Испании и Португалии, что заставило руководителя ЖКИ Лотара Вилера предупредить на этой неделе о "масштабной" четвертой волне инфекций этой осенью, если темпы прививок не усилятся.

Официальные данные свидетельствуют, что в Германии полностью вакцинировали 73% взрослых.