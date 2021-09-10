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Виведення військ з Афганістану не вплине на відносини з Україною - Нуланд

П'ятниця, 10 вересня 2021, 20:11

У Держдепі США переконують, що ситуація в Афганістані ніяк не вплине на підтримку Сполученими Штатами України.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", таку заяву під час форуму YES-Brainstorming зробила заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд.

"Це жодним чином не вливає на рівень нашої підтритмки України – ми, як і раніше, віддані підтримці України, її територіальній цілостності та її демократичним перетворенням",- стверджує вона.

Як доказ, Вікторія Нуланд згадала зустріч президентів Байдена та Зеленського у розпал афганської кризи.

"Вона відбулася одразу після завершення дуже складного процесу виведення наших військ. І це є доказом важливості України для США. Окрім зустрічі в Овальному кабінеті, ми мали досить довгі консультації, обговорюючи нашу можливість допомоги Україні у протистоянні російській агресії, в тому числі – допомогу у сфері кібербезпеки", - додала заступниця держсекретаря.

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Афганістан США
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