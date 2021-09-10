Вывод войск из Афганистана не повлияет на отношения с Украиной - Нуланд

В Госдепе США утверждают, что ситуация в Афганистане никак не повлияет на поддержку Соединенными Штатами Украины.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", такое заявление во время форума YES-Brainstorming сделала заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд.

"Это никоим образом не влияет на уровень нашей поддержки Украины - мы, как и раньше, преданны поддержке Украины, её территориальной целостности и её демократическим преобразованиям", - утверждает она.

В качестве доказательства, Виктория Нуланд привела пример встречи президентов Байдена и Зеленского в разгар афганского кризиса.

"Она (встреча) состоялась сразу после завершения очень сложного процесса вывода наших войск. И это является доказательством важности Украины для США. Кроме встречи в Овальном кабинете, мы имели достаточно длинные консультации, обсуждая нашу возможность помощи Украине в противостоянии российской агрессии, в том числе - помощь в сфере кибербезопасности", - добавила заместитель госсекретаря.

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