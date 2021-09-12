Лідером парламентських виборів у Чехії є партія чинного прем’єра – опитування

Переможцем найближчих парламентських виборів у Чехії має стати партія ANO чинного прем’єр-міністра Андрєя Бабіша.

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на iDNES.cz, про це свідчать результати соціологічного опитування проведеного агенцією STEM для CNN Prima News.

Згідно з опитуванням, на виборах, які пройдуть 8-9 жовтня, за партію чинного прем’єра готові проголосувати 32,4% чеських виборців. Це навіть більше, ніж на попередніх виборах, коли партія ANO здобула підтримку 29,6% виборців.

Разом із тим, перемога не гарантує Бабішу нового прем’єрства – нинішній коаліційний партнер ANO – соціал-демократична партія не дотягує до 5-відстокового бар’єру та не проходить до нового парламенту.

Натомість на другому місці із підтримкою на рівні 20% – опозиційний правоцентристський блок SPOLU (Разом), в який входять партії ODS, KDU-ČSL та TOP 09.

Трохи менше – 18%, можуть отримати блок Піратської партії та партії чеських мерів Starostove. Ці дві блоки раніше заявляли про можливість формування коаліції.

Разом із тим до нового парламенту також проходять дві радикальні партії. Це ультраправа SPD (11,8%) та комуністи (5,5%).

Такі розклади ускладнюють формування коаліції, що дає додаткові важелі приливу проросійському президенту Чехії Мілошу Земану.