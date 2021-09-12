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Лидером парламентских выборов в Чехии является партия премьера - опрос

Воскресенье, 12 сентября 2021, 14:56

Победителем ближайших парламентских выборов в Чехии должнf стать партия ANO действующего премьер-министра Андрея Бабиша.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на iDNES.cz, об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного агентством STEM для CNN Prima News.

Согласно опросу, на выборах 8-9 октября за партию действующего премьера готовы проголосовать 32,4% чешских избирателей. Это даже больше, чем на предыдущих выборах, когда партия ANO получила поддержку 29,6% избирателей.

Вместе с тем, победа не гарантирует Бабишу нового премьерства - нынешний коалиционный партнер ANO - социал-демократическая партия не дотягивает до 5 процентного барьера и не проходит в новый парламент.

Зато на втором месте с поддержкой на уровне 20% - оппозиционный правоцентристский блок SPOLU (вместе), в который входят партии ODS, KDU-ČSL и TOP 09.

Чуть меньше - 18%, могут получить блок Пиратской партии и партии чешских мэров Starostove. Эти две блоки ранее заявляли о возможности формирования коалиции.

 

Вместе с тем в новый парламент также проходят две радикальные партии. Это правая SPD (11,8%) и коммунисты (5,5%).

Такие расклады затрудняют формирование коалиции, дает дополнительные рычаги прилива пророссийского президента Чехии Милош Земан.

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Чехия выборы
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