Білорусь не буде розмовляти з Заходом до зняття санкцій - Лукашенко

Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко відмовляється від діалогу із Заходом до зняття санкцій.

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на білоруську державну агенцію БелТА, таку заяву Лукашенко зробив на Обуз-Лесновському полігоні, де пройшов один з етапів спільного військових навчань Білорусі та РФ "Захід-2021".

Говорячи, зокрема, про міграційний кризу на європейському кордоні, Олександр Лукашенко відзначив, що в цьому питанні м'яч на боці західних партнерів.

"Хочете жити безпечно - приїжджайте. Визначимо місце, будемо зустрічатися, обговорювати ці питання. Але поки не будуть зняті ці безмозглі санкції і приниження наших патріотичних людей, з ними розмовляти ніхто не буде, на коліна ми не станемо", - заявив самопроголошений президент.

При цьому Лукашенко стверджує, що західні санкції виявилися бездіяльними, тому "в Білорусі не переживають про нові можливі обмеження".

Нагадаємо, санкції проти Білорусі у ЄС ввели у жовтні 2020 року, а у червні нинішнього року були введені секторальні санкції проти нафтової галузі і виробництва калію. Санкції вже призвели до зменшення бюджетних надходжень Білорусі, що змусило Лукашенка бути більш поступливим у питанні інтеграції з РФ.

Про поглиблення інтеграції Росії та Білорусі - читайте у статті "Примус до інтеграції: які наслідки матиме угода Лукашенка з Путіним".