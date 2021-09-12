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Білорусь не буде розмовляти з Заходом до зняття санкцій - Лукашенко

Неділя, 12 вересня 2021, 16:18

Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко відмовляється від діалогу із Заходом до зняття санкцій.

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на білоруську державну агенцію БелТА, таку заяву Лукашенко зробив на Обуз-Лесновському полігоні, де пройшов один з етапів спільного військових навчань Білорусі та РФ "Захід-2021".

Говорячи, зокрема, про міграційний кризу на європейському кордоні, Олександр Лукашенко відзначив, що в цьому питанні м'яч на боці західних партнерів.

"Хочете жити безпечно - приїжджайте. Визначимо місце, будемо зустрічатися, обговорювати ці питання. Але поки не будуть зняті ці безмозглі санкції і приниження наших патріотичних людей, з ними розмовляти ніхто не буде, на коліна ми не станемо", - заявив самопроголошений президент.

При цьому Лукашенко стверджує, що західні санкції виявилися бездіяльними, тому "в Білорусі не переживають про нові можливі обмеження".

Нагадаємо, санкції проти Білорусі у ЄС ввели у жовтні 2020 року, а у червні нинішнього року були введені секторальні санкції проти нафтової галузі і виробництва калію. Санкції вже призвели до зменшення бюджетних надходжень Білорусі, що змусило Лукашенка бути більш поступливим у питанні інтеграції з РФ.

Про поглиблення інтеграції Росії та Білорусі - читайте у статті "Примус до інтеграції: які наслідки матиме угода Лукашенка з Путіним".

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