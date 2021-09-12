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Беларусь не будет разговаривать с Западом до снятия санкций - Лукашенко

Воскресенье, 12 сентября 2021, 16:18

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко отказывается от диалога с Западом до снятия санкций.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на белорусскую государственную агентство БелТА, такое заявление Лукашенко сделал на Обуз-Лесновском полигоне, где прошел один из этапов общего военных учений Беларуси и РФ "Запад-2021".

Говоря, в частности, о миграционном кризисе на европейской границе, Александр Лукашенко отметил, что в этом вопросе мяч на стороне западных партнеров.

"Хотите жить безопасно - приезжайте. Определим место, будем встречаться, обсуждать эти вопросы. Но пока не будут сняты эти безмозглые санкции и унижение наших патриотических людей, с ними разговаривать никто не будет, на колени мы не станем", - заявил самопровозглашенный президент.

При этом Лукашенко утверждает, что западные санкции оказались бездейственными, а поэтому "в Беларуси не переживают о новых ограничения".

Напомним, санкции против Беларуси в ЕС ввели в октябре 2020 года, а в июне нынешнего года были введены секторальные санкции против нефтяной отрасли и производства калия. Санкции уже привели к уменьшению бюджетных поступлений Беларуси, что заставило Лукашенко быть более уступчивым в вопросе интеграции с РФ.

Об углублении интеграции России и Беларуси - читайте в статье "Принуждение к интеграции: какие последствия будет иметь соглашение Лукашенко с Путиным".

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