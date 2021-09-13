Зеленський розповів, що почув від Байдена з приводу членства України в НАТО

Президент України Володимир Зеленський розповів, що на зустрічі з президентом США Джо Байденом почув від нього запевнення, що Вашингтон у майбутньому бачить Україну в НАТО, але що це рішення залежить не тільки від США.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтерв’ю CNN.

На запитання ведучого він сказав, що прямо запитав Джо Байдена про те, коли Україна може розраховувати стати членом Альянсу.

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"Я не передам дослівно його слова, тому що це була розгорнута відповідь і ми говорили про це близько 20 хвилин. Але головна думка була така, що він вважає, що Україна має бути у НАТО, але це не тільки його рішення", - сказав Зеленський. - Я чув цю риторику і раніше до нашої зустрічі, і я впевнений, що на сьогодні це є правдою. Але я думаю, що це не дуже гарна позиція для могутньої держави, як США".

Зеленський зазначив, що відповів на це Байдену, що рішення і позиція Сполучених Штатів може скоротити шлях України до Альянсу та дасть більше ясності для Києва.

"Я сказав що так, Ви праві, але залежно від Вашого рішення цей шлях до НАТО може бути коротшим, і це дасть більше ясності для нас, для України. США завжди подає сигнали для Європи. І якщо немає чіткого сигналу, що це могло би статися завтра - тоді відбувається так як зараз", - сказав Володимир Зеленський.

В інтерв’ю Зеленський пояснив також, чому вважає не зовсім коректним порівняння України з Афганістаном, коли його спитали, чи не боїться Україна після останніх подій в Афганістані, що може бути покинута сам на сам з Росією.

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