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В Туреччині перекинувся автобус з українськими туристами, десятки постраждали - ЗМІ

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Понеділок, 13 вересня 2021, 11:52

У Туреччині автобус, який перевозив українських туристів, потрапив в аварію у районі міста Мугла.

Про це повідомляє портал Ölüm Haberi, пише "Європейська правда",

Водій автобуса, який віз українських туристів з Бодрума до Денізлі, не впорався з керуванням, оскільки у нього трапився серцевий напад. В результаті він виїхав на зустрічну смугу і в’їхав у шкільний автобус.

 
Фото: haberler

В ДТП постраждали 49 осіб, серед яких 41 український турист і школярі, пише видання. Водночас інше видання Heberler повідомляє про 35 постраждалих.

Після того як очевидці повідомили про аварію в службу екстреної допомоги, в регіон було направлено безліч бригад швидкої допомоги, поліції і жандармерії.

Постраждалих доставили до різних лікарень у містах Мугла та Денізлі.

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Туреччина інциденти
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