В Туреччині перекинувся автобус з українськими туристами, десятки постраждали - ЗМІ
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Понеділок, 13 вересня 2021, 11:52
Понеділок, 13 вересня 2021, 11:52
У Туреччині автобус, який перевозив українських туристів, потрапив в аварію у районі міста Мугла.
Про це повідомляє портал Ölüm Haberi, пише "Європейська правда",
Водій автобуса, який віз українських туристів з Бодрума до Денізлі, не впорався з керуванням, оскільки у нього трапився серцевий напад. В результаті він виїхав на зустрічну смугу і в’їхав у шкільний автобус.
В ДТП постраждали 49 осіб, серед яких 41 український турист і школярі, пише видання. Водночас інше видання Heberler повідомляє про 35 постраждалих.
Після того як очевидці повідомили про аварію в службу екстреної допомоги, в регіон було направлено безліч бригад швидкої допомоги, поліції і жандармерії.
Постраждалих доставили до різних лікарень у містах Мугла та Денізлі.
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