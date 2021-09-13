В Туреччині перекинувся автобус з українськими туристами, десятки постраждали - ЗМІ

У Туреччині автобус, який перевозив українських туристів, потрапив в аварію у районі міста Мугла.

Про це повідомляє портал Ölüm Haberi, пише "Європейська правда",

Водій автобуса, який віз українських туристів з Бодрума до Денізлі, не впорався з керуванням, оскільки у нього трапився серцевий напад. В результаті він виїхав на зустрічну смугу і в’їхав у шкільний автобус.

Фото: haberler

В ДТП постраждали 49 осіб, серед яких 41 український турист і школярі, пише видання. Водночас інше видання Heberler повідомляє про 35 постраждалих.

Після того як очевидці повідомили про аварію в службу екстреної допомоги, в регіон було направлено безліч бригад швидкої допомоги, поліції і жандармерії.

Постраждалих доставили до різних лікарень у містах Мугла та Денізлі.