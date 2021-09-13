В Турции перевернулся автобус с украинскими туристами, десятки пострадали - СМИ
Понедельник, 13 сентября 2021, 11:52
В Турции автобус, перевозивший украинских туристов, попал в аварию в районе города Мугла.
Об этом сообщает портал Ölüm Haberi, пишет "Европейская правда",
Водитель автобуса, который вез украинских туристов из Бодрума в Денизли, не справился с управлением, поскольку у него произошел сердечный приступ. В результате он выехал на встречную полосу и въехал в школьный автобус.
В ДТП пострадали 49 человек, среди которых 41 украинский турист и школьники, пишет издание. В то же время другое издание Heberler сообщает о 35 пострадавших.
После того как очевидцы сообщили об аварии в службу экстренной помощи, в регион были направлены множество бригад скорой помощи, полиции и жандармерии.
Пострадавших доставили в разные больницы в городах Мугла и Денизли.
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