Іспанія у жовтні розпочне виробництво власної вакцини від коронавірусу

Виробництво вакцини проти COVID-19 іспанського виробництва, створеної фармацевтичною компанією HIPRA, може початися в жовтні цього року.

Про це заявила міністр науки та інновацій Діана Морант, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

У серпні було оголошено, що іспанське агентство з ліків схвалив перший раунд клінічних випробувань нової вакцини на людях. Під час пресконференції Морант зазначила, що поки "все йде дуже добре" в тестуванні.

Вона сказала, що "це буде дуже хороша вакцина" для боротьби з вірусом, оскільки "вона була розроблена з урахуванням різних варіантів і досі дає дуже хороші результати проти них".

Нова вакцина була створена фармацевтичною компанією HIPRA, провідною компанією у ветеринарному секторі, яка була перетворена на виробництво ліків і вакцин для людей, щоб допомогти пом'якшити наслідки пандемії COVID-19.

Вакцина HIPRA не базується на технології мРНК, як у Pfizer і Moderna, або на більш традиційних технологіях вакцини, які використовувалися AstraZeneca і Johnson & Johnson (Janssen), замість цього вона використовує технологію рекомбінантних білків.

Поки що вчені розробили її для варіантів Alpha і Beta, але у звітах передбачається, що вони можуть легко використовувати ту ж технологію і для варіанту Delta, оскільки вона вже показує "гарні результати для всіх варіантів".

HIPRA, що базується в каталонському місті Жирона, заявила, що може виробити до 400 мільйонів доз вакцини у 2022 році і 1,2 мільярда в 2023 році, якщо препарат буде схвалений.