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Британія починає вакцинацію підлітків 12-15 років від коронавірусу

Вівторок, 14 вересня 2021, 09:14

Британія з наступного тижня почне розсилати перші запрошення на щеплення від коронавірусу дітям 12-15 років.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC, про це заявив міністр з питань вакцинації Надім Захаві. 

Для щеплення цієї групи будуть використовувати вакцину Pfizer-BioNTech та лише однією дозою. 

Головні медичні радники уряду вважають, що щеплення цієї групи допоможе уникнути перебоїв з роботою шкіл. 

З наступного тижня запрошення на вакцинацію почнуть отримувати підлітки в Англії, організовувати її планують у тому числі на базі шкіл. Для щеплення необхідна буде згода батьків.

Як відомо, вакцинацію цієї вікової групи почали і в низці країн ЄС після того, як регулятор дозволив використання вакцини Pfizer-BioNTech для підлітків 12-16 років. 

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