Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Британия начинает вакцинацию от коронавируса подростков 12-15 лет

Вторник, 14 сентября 2021, 09:14

В Британии со следующей недели начнут рассылать первые приглашения на прививку от коронавируса детям 12-15 лет.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC, об этом заявил министр по вопросам вакцинации Надим Захави.

Эту группу будут прививать вакциной Pfizer-BioNTech и только одной дозой.

Главные медицинские советники правительства считают, что прививки среди старших школьников помогут избежать перебоев с работой учебных заведений.

Со следующей недели приглашение на вакцинацию начнут получать подростки в Англии, организовывать её планируют в том числе на базе школ. Для прививки необходимо будет согласие родителей.

Как известно, вакцинацию этой возрастной группы начали и в ряде стран ЕС после того, как регулятор разрешил использование вакцины Pfizer-BioNTech для подростков 12-16 лет.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
powered by lun.ua

Статьи

В шаге от начала реформы СБУ: что можно и что вредно менять в проекте

Сделать этот шаг нужно. И желательно – как можно быстрее, пока для реформирования Службы есть политическая воля (укр.)
14 сентября 2021 — Сергей Сидоренко, Европейская правда

Что несут для Украины углеродные пошлины ЕС: взгляд бизнеса

Новая инициатива ЕС крайне важна и при этом опасна для Украины. Особенно учитывая возможность расширения списка товаров, подпадающих под новый сбор (укр.)
14 сентября 2021 — Сергей Кудрявцев, Украинская ассоциация производителей ферросплавов

Оружие против Украины: куда приведет новое обострение между Минском и Киевом

Лукашенко объявил о масштабной закупке российского оружия. Реализация этих планов существенно меняет оборонные расклады для Украины.
13 сентября 2021 — Мария Авдеева, Юрий Панченко