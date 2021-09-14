Чим небезпечні для українського експорту нові мита ЄС

Європейський Союз завершує роботу над створенням механізму, що запроваджує збір на імпорт у таких вуглецевих галузях, як виробництво цементу, заліза та сталі, алюмінію, добрив та електроенергії походженням з країн із нижчими екологічними стандартами, аніж у самому ЄС.

CBAM (механізм регулювання викидів вуглецю) є однією з основних частин пакета "Fit for 55" Європейського зеленого курсу, опублікованого Єврокомісією 14 липня 2021 року.

Пакет документів "Fit for 55" запроваджує велику кількість законодавчих заходів, спрямованих на скорочення до 2030 року викидів вуглецю на 55% порівняно з рівнем 1990 року.

CBAM має намір встановлювати мито на імпорт з усіх країн, що не є членами ЄС, включаючи Велику Британію (за винятком Північної Ірландії).

Усе це робить нову ініціативу ЄС дуже важливою і вкрай небезпечною для України пише виконавчий директор Української асоціації виробників феросплавів та іншої електрометалургійної продукції Сергій Кудрявцев у колонці Що несуть для України вуглецеві мита ЄС: погляд бізнесу.

Кудрявцев зазначає, що запропонований CBAM буде застосовуватися виключно до прямих викидів процесу виробництва у таких секторах: цемент, залізо та сталь, алюміній, добрива та електроенергія.

Важливим є те, що Єврокомісія наголошує на можливості розширення сфери застосування СВАМ до інших продуктів та послуг, а також щодо включення непрямих викидів у майбутньому.

Механізм почне діяти у січні 2023 року з перехідного періоду, що триватиме до кінця 2025-го.

Під час цього етапу імпортерам не доведеться купувати сертифікати CBAM, проте треба буде щоквартально звітувати про фактичні викиди у процесі виробництва товарів імпорту.

Точність декларацій перевірятимуть. У тому випадку, коли імпортер не може визначити кількість і природу викидів, CBAM передбачає застосування системи "значень за замовчуванням".

На практиці це означатиме, що лише ті імпортери, які були акредитовані уповноваженим органом у державах-членах ЄС, зможуть імпортувати продукти, на які поширюється CBAM.

А вже від січня 2026 року імпортерам доведеться купувати сертифікати CBAM.

Експерт зазначає, що наразі феросплавна галузь не входить до галузей потенційного оподаткування. Проте таке рішення не є остаточним і може бути змінене у будь-який момент.

Що потрібно робити українському бізнесу читайте в колонці Сергія Кудрявцева Що несуть для України вуглецеві мита ЄС: погляд бізнесу.