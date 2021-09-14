Чем опасны для украинского экспорта новые пошлины ЕС

Европейский Союз завершает работу над созданием механизма, который водит пошлину на импорт в таких углеродных отраслях, как производство цемента, железа и стали, алюминия, удобрений и электроэнергии происхождением из стран с более низкими экологическими стандартами, чем в самом ЕС.

CBAM (механизм регулирования выбросов углерода) является одной из основных частей пакета "Fit for 55" Европейского зеленого курса, опубликованного Еврокомиссией 14 июля 2021 года.

Пакет документов "Fit for 55" вводит большое количество законодательных мер, направленных на сокращение к 2030 году выбросов углерода на 55% по сравнению с уровнем 1990 года.

CBAM намерена устанавливать пошлины на импорт из всех стран, не являющихся членами ЕС, включая Великобританию (за исключением Северной Ирландии).

Все это делает новую инициативу ЕС очень важной и крайне опасной для Украины пишет исполнительный директор Украинской ассоциации производителей ферросплавов и другой электрометаллургической продукции Сергей Кудрявцев в колонке Что несут для Украины углеродные пошлины ЕС: взгляд бизнеса.

Кудрявцев отмечает, что предложенный CBAM будет применяться исключительно к прямым выбросам процесса производства в следующих секторах: цемент, железо и сталь, алюминий, удобрения и электроэнергия.

Важно то, что Еврокомиссия отмечает возможность расширения сферы применения CBAM к другим продуктам и услугам, а также о включении косвенных выбросов в будущем.

Механизм начнет действовать с января 2023 года с переходного периода, который продлится до конца 2025 года.

Во время этого этапа импортерам не придется покупать сертификаты CBAM, однако надо будет ежеквартально отчитываться о фактических выбросах в процессе производства товаров импорта.

Точность деклараций будут проверять. В том случае, когда импортер не может определить количество и природу выбросов, CBAM предусматривает применение системы "значений по умолчанию".

На практике это означает, что только те импортеры, которые были аккредитованы уполномоченным органом в государствах-членах ЕС, смогут импортировать продукты, на которые распространяется CBAM.

А уже с января 2026 года импортерам придется покупать сертификаты CBAM.

Эксперт отмечает, что сейчас ферросплавная отрасль не входит в отрасли потенциального налогообложения. Однако такое решение не является окончательным и может быть изменено в любой момент.

Что нужно делать украинскому бизнесу читайте в колонке Сергея Кудрявцева Что несут для Украины углеродные пошлины ЕС: взгляд бизнеса.