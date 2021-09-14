Статую чорношкірої рабині осквернили білою фарбою у Франції
Вівторок, 14 вересня 2021, 11:29
У Франції невідомі осквернили статую чорношкірої рабині у місті Бордо, помалювавши її білою фарбою – міська влада заявляє про явно расистський контекст нападу.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.
Бронзова статуя встановлена на честь Модест Тестас, рабині родом з Ефіопії, яку купила родина з Бордо у XVIII столітті. Тестас відправили на карибський острів Гаїті для роботи на цукровій плантації.
Пізніше вона була перевезена в Сполучені Штати і звільнена після смерті її французького власника. Потім вона оселилася в західній частині Гаїті і померла у віці 105 років. Одним з її нащадків є колишній президент Гаїті Франсуа Дені Лежитім.
Статую виявили помальованою білою фарбою у понеділок вранці, тепер вона вже очищена.
Très surpris ce matin de voir ainsi la statue de Modeste Testas. Elle est à moitié recouverte de blanc.— La Clé Des Ondes (@LaCleDesOndes) September 13, 2021
On essaie d'avoir plus d'infos..#bordeaux #gironde #modestetestas#LaCleDesOndes
Cc @SO_Bordeaux @20minutesbord@OEscots @KarfaDIALLO pic.twitter.com/LPEiPM647A
Мерія Бордо заявила, що подасть позов про порушення кримінальної справи, оскільки вважає напад расистським за своїм характером.
Статую Тестас відкрили у 2019 році як один із безлічі жестів, спрямованих на роботу з колоніальним минулим Бордо, одним з найбільших центрів работоргівлі в країні.