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Статую чорношкірої рабині осквернили білою фарбою у Франції

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Вівторок, 14 вересня 2021, 11:29

У Франції невідомі осквернили статую чорношкірої рабині у місті Бордо, помалювавши її білою фарбою – міська влада заявляє про явно расистський контекст нападу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Бронзова статуя встановлена на честь Модест Тестас, рабині родом з Ефіопії, яку купила родина з Бордо у XVIII столітті. Тестас відправили на карибський острів Гаїті для роботи на цукровій плантації.

Пізніше вона була перевезена в Сполучені Штати і звільнена після смерті її французького власника. Потім вона оселилася в західній частині Гаїті і померла у віці 105 років. Одним з її нащадків є колишній президент Гаїті Франсуа Дені Лежитім.

Статую виявили помальованою білою фарбою у понеділок вранці, тепер вона вже очищена.

Мерія Бордо заявила, що подасть позов про порушення кримінальної справи, оскільки вважає напад расистським за своїм характером.

Статую Тестас відкрили у 2019 році як один із безлічі жестів, спрямованих на роботу з колоніальним минулим Бордо, одним з найбільших центрів работоргівлі в країні.

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Франція інциденти
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