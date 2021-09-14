Статую чернокожей рабыни осквернили белой краской во Франции
Во Франции неизвестные осквернили статую чернокожей рабыни в городе Бордо, раскрасив ее белой краской – власти заявляет о явно расистском контексте нападения.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.
Бронзовая статуя установлена в честь Модест Тестас, рабыни родом из Эфиопии, которую купила семья из Бордо в XVIII веке. Тестас отправили на карибский остров Гаити для работы на сахарной плантации.
Позже она была перевезена в Соединенные Штаты и освобождена после смерти ее французского владельца. Затем она поселилась в западной части Гаити и умерла в возрасте 105 лет. Одним из ее потомков является бывший президент Гаити Франсуа Дени Лежитим.
Статую обнаружили окрашенной белой краской в понедельник утром, теперь она уже отчищена.
Très surpris ce matin de voir ainsi la statue de Modeste Testas. Elle est à moitié recouverte de blanc.— La Clé Des Ondes (@LaCleDesOndes) September 13, 2021
On essaie d'avoir plus d'infos..#bordeaux #gironde #modestetestas#LaCleDesOndes
Cc @SO_Bordeaux @20minutesbord@OEscots @KarfaDIALLO pic.twitter.com/LPEiPM647A
Мэрия Бордо заявила, что подаст иск о возбуждении уголовного дела, поскольку считает нападение расистским по своему характеру.
Статую Тестас открыли в 2019 году как один из множества жестов, направленных на работу с колониальным прошлым Бордо, одного из крупнейших центров работорговли в стране.