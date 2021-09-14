Статую чернокожей рабыни осквернили белой краской во Франции

Во Франции неизвестные осквернили статую чернокожей рабыни в городе Бордо, раскрасив ее белой краской – власти заявляет о явно расистском контексте нападения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Бронзовая статуя установлена ​​в честь Модест Тестас, рабыни родом из Эфиопии, которую купила семья из Бордо в XVIII веке. Тестас отправили на карибский остров Гаити для работы на сахарной плантации.

Позже она была перевезена в Соединенные Штаты и освобождена после смерти ее французского владельца. Затем она поселилась в западной части Гаити и умерла в возрасте 105 лет. Одним из ее потомков является бывший президент Гаити Франсуа Дени Лежитим.

Статую обнаружили окрашенной белой краской в ​​понедельник утром, теперь она уже отчищена.

Мэрия Бордо заявила, что подаст иск о возбуждении уголовного дела, поскольку считает нападение расистским по своему характеру.

Статую Тестас открыли в 2019 году как один из множества жестов, направленных на работу с колониальным прошлым Бордо, одного из крупнейших центров работорговли в стране.