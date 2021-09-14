У ЄС хочуть створити новий орган для підготовки до пандемій у майбутньому

У структурі Єврокомісії планують створити новий орган, завданням якого буде підготовка до можливих пандемій у майбутньому і розробка "медичних контрзаходів".

Про це повідомляє портал Euractiv, посилаючись на документи, що є у розпорядженні редакції, пише "Європейська правда".

Дискусії щодо фінального проєкту нового органу - Агентства з підготовки й реагування на надзвичайні ситуації в охорони здоров’я (Health Emergency Preparedness and Response Authority) завершаться найближчими днями, офіційно деталі мають оголосити 16 вересня. Про наміри створити його оголосили ще взимку.

"COVID-19 не стане останньою надзвичайною ситуацією у сфері охорони здоров’я, і не обов’язково найгіршою", - зазначають у документі, пояснюючи, що блок має бути готовим до ризиків не тільки пандемій, але й біотероризму.

Агентство має бути готовим почати роботу на початку 2022 року. Головним його завданням буде посилювати співпрацю в межах ЄС для готовності до потенційних криз і виявляти проблеми.

Серед іншого, його повноваженням буде також розробка, виготовлення, закупівля та рівномірний розподіл ключових "медичних контрзаходів", до яких відносять вакцини, антибіотики, антидоти, різноманітне медичне обладнання, тести, засоби індивідуального захисту.

HERA не матиме статусу окремого агентства ЄС, як Європейське агентство з лікарських засобів чи Європейський центр з попередження і контролю захворювань, а буде органом у структурі Єврокомісії.

Новому органу планують виділити початкове фінансування у розмірі 6 млрд євро з багаторічного бюджету ЄС. Частина цих коштів має бути виділена з "коронавірусного" фонду порятунку економіки обсягом 750 млрд євро.