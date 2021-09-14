Кількість вакансій у Британії вперше перевищила 1 мільйон

Кількість вакансій у Великій Британії збільшилася на 249 тисяч, до більш ніж 1 мільйона, вперше з початку реєстрації даних.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

За даними Управління національної статистики (ONS), рівень безробіття впав до 4,6%, а кількість робітників у Британії збільшилася на 241 000 в період з липня по серпень.

Після ослаблення обмежень, пов'язаних COVID-19, загальна кількість працівників досягла рівня, який був до пандемії.

Проте кількість вакансій, зареєстрованих у період з червня по серпень, досягла 1 034 000, при цьому кількість вакансій у сфері готельного та громадського харчування збільшилася на 75,4%.

Деякі ключові галузі скаржилися на труднощі з набором персоналу після припинення свободи пересування з ЄС і введення обмежень на поїздки під час пандемії COVID-19.

Британська торговельна палата заявила, що рекордна кількість вакансій підкреслює гостру кризу найму, з яким зіткнулися багато фірм. Багато компаній також виступають за те, щоб уряд полегшив найбільш постраждалим галузям найм з-за кордону.