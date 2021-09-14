Британія запропонує третю дозу вакцини людям віком від 50 років

Велика Британія заявила у вівторок, що запропонує третю дозу вакцини від COVID-19 всім людям, старшим за 50 років, та іншим людям із груп ризику, після того, як група експертів наголосила на важливості ревакцинації для захисту осіб з ослабленим імунітетом цієї зими.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство АР.

Міністр охорони здоров'я Саджид Джавід заявив депутатам, що уряд прийняв рекомендацію Об'єднаного комітету з вакцинації та імунізації і на наступному тижні почне пропонувати ревакцинацію.

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"Комітет рекомендує пропонувати повторну вакцинацію для найбільш незахищених, щоб максимізувати індивідуальний захист перед непередбачуваною зимою", - зазначив професор Вей Шен Лім, голова комітету під час брифінгу для ЗМІ.

У комітеті заявили, що ревакцинації необхідні для захисту вразливих людей від COVID-19, тому що дослідження показали, що імунітет, який забезпечується вакцинами, з часом слабшає.

Експерти рекомендували всім людям, старшим 50 років, а також медичним працівникам, людям з супутніми захворюваннями і тим, хто живе з людьми з ослабленим імунітетом, зробити додаткове щеплення як мінімум через шість місяців після отримання другої дози вакцини.

Деякі країни ЄС, у тому числі Франція, Бельгія, Данія, вже почали вакцинацію третьою дозою особливо вразливих груп.