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У Нідерландах затримали фаната "Формули-1", переплутавши з розшукуваним босом мафії

Вівторок, 14 вересня 2021, 19:13

Поліція Нідерландів затримала прихильника перегонів "Формули-1" з Ліверпуля після того, як його прийняли за найнебезпечнішого боса мафії.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на ВВС.

54-річний чоловік приїхав до Нідерландів на етап перегонів. Правоохоронці затримали його в Гаазі, коли він їв у ресторані зі своїм сином. При затриманні поліція посилалася на європейський ордер на арешт, виданий італійською владою.

Пізніше виявилося, що британця переплутали із відомим босом сицилійської мафії Маттео Мессіною Денаро.

"Це як поганий фільм, кошмар, у якому опинився мій клієнт. Уявіть собі, що в один момент ви обідаєте, а наступного ви сидите в нідерландській в'язниці з максимальним захистом", - сказав адвокат британця.

Прокуратура Нідерландів підтвердила помилку і чоловіка звільнили того ж дня.

Денаро оголошений у розшук через вибухи в 1993 році, в результаті яких 10 людей загинули, а 93 отримали поранення.

Денаро - найвідоміший італійський мафіозі, який колись вихвалявся, що може "заповнити кладовище" своїми жертвами.

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Нідерланди ЄвроЖиття
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