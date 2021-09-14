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В Нидерландах задержали фаната "Формулы-1", перепутав с разыскиваемым боссом мафии

Вторник, 14 сентября 2021, 19:13

Полиция Нидерландов задержала любителя гонок "Формулы-1" из Ливерпуля после того, как его приняли за опасного босса мафии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

54-летний мужчина приехал в Нидерланды на этап гонки. Правоохранители задержали его в Гааге, когда он ел в ресторане со своим сыном. При задержании полиция ссылалась на европейский ордер на арест, выданный итальянскими властями.

Позже оказалось, что британца перепутали с известным боссом сицилийской мафии Маттео Мессиной Денаро.

"Это как плохой фильм, кошмар, в котором оказался мой клиент. Представьте себе, что в один момент вы обедаете, а в следующий вы сидите в нидерландской тюрьме с максимальной защитой", - сказал адвокат британца.

Прокуратура Нидерландов подтвердила ошибку и мужчину отпустили в тот же день.

Денаро объявлен в розыск из-за взрывов в 1993 году, в результате которых 10 человек погибли, а 93 получили ранения.

Денаро - самый известный итальянский мафиози, который когда-то хвастался, что может "заполнить кладбище" своими жертвами.

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Нидерланды ЕвроЖизнь
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