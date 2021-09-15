Перший сніг на півночі Фінляндії ускладнив рух на дорогах

На півночі Фінляндії у вівторок випав перший сніг, який суттєво ускладнив рух на дорогах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

Рясний снігопад ускладнив рух на дорогах. Між містами Оулу і Кемі випало від 5 до 10 сантиметрів снігу. На вулиці вивели снігоприбиральні машини.

Фото: Yle

Як повідомив Центр управління дорожнім рухом, серйозних аварій вдалося уникнути, хоч снігопад і застав зненацька автомобілістів на літній гумі.

14 вересня занесли в статистику як офіційну дату першого снігу в цьому сезоні.

Перший сніг у вересні на півночі Фінляндії не є винятком, але і не є нормою.

За прогнозом, у середу очікують 7-8 градусів тепла, тому сніг повинен розтанути.