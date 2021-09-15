Перший сніг на півночі Фінляндії ускладнив рух на дорогах
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Середа, 15 вересня 2021, 14:17
Середа, 15 вересня 2021, 14:17
На півночі Фінляндії у вівторок випав перший сніг, який суттєво ускладнив рух на дорогах.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.
Рясний снігопад ускладнив рух на дорогах. Між містами Оулу і Кемі випало від 5 до 10 сантиметрів снігу. На вулиці вивели снігоприбиральні машини.
Як повідомив Центр управління дорожнім рухом, серйозних аварій вдалося уникнути, хоч снігопад і застав зненацька автомобілістів на літній гумі.
14 вересня занесли в статистику як офіційну дату першого снігу в цьому сезоні.
Перший сніг у вересні на півночі Фінляндії не є винятком, але і не є нормою.
За прогнозом, у середу очікують 7-8 градусів тепла, тому сніг повинен розтанути.
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