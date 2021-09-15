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Первый снег на севере Финляндии осложнил движение на дорогах

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Среда, 15 сентября 2021, 14:17

На севере Финляндии во вторник выпал первый снег, который существенно осложнил движение на дорогах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

Обильный снегопад осложнил движение на дорогах. Между городами Оулу и Кеми выпало от 5 до 10 сантиметров снега. На улицы вывели снегоуборочные машины.

 
Фото: Yle

Как сообщил Центр управления дорожным движением, серьезных аварий удалось избежать, хотя снегопад застал врасплох автомобилистов на летней резине.

14 сентября занесли в статистику как официальную дату первого снега в этом сезоне.

Первый снег в сентябре на севере Финляндии не является исключением, но и не является нормой.

По прогнозу, в среду ожидают 7-8 градусов тепла, поэтому снег должен растаять.

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Финляндия
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