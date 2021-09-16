У Бельгії допитали адміністратора сторінки в соцмережах через скаргу Качинського про наклеп

Правоохоронні органи Бельгії викликали на допит адміністратора профілю Sok z Buraka у соціальних мережах після скарги глави правлячої партії Польщі Ярослава Качинського про наклеп на нього.

Про це довідалося польське видання Onet, пише "Європейська правда".

У січні лідер "Права та Справедливості" (PiS) повідомив правоохоронні органи Польщі про публікацію, опубліковану у Twitter в профілі Sok z Buraka, яка містить припущення, що Ярослав Качинський зробив вакцинацію проти коронавірусу поза чергою.

"Привіт, PiS, чому Качинському зробили щеплення поза чергою?" - йшлося у твіті.

Згідно з даними видання, польські слідчі звернулися за допомогою до своїх колег з-за кордону, зокрема, до Бельгії, де проживає Марцин Мицельський, віцепрезидент фонду "Відкритий діалог" та адміністратор профілю у Facebook Sok z Buraka, який відомий своєю критикою PiS. Брюссельська поліція викликала на допит Мицельського.

Качинський направив скаргу до поліції 11 січня з вимогою притягнути до відповідальності автора допису у Twitter. Він категорично заперечував, що був вакцинований поза чергою.

Качинський стверджував, що звинувачення містило неправдиву інформацію, яка створювала ризик втрати суспільної довіри, необхідної для його політичної діяльності.

Справою зайнялась прокуратура Варшави, розпочавши провадження у справі про наклеп. 22 лютого вона викликала Качинського як свідка.

Качинський наголосив, що його перша вакцинація проти COVID-19 була призначена лише 25 лютого, хоча уряд надав цю можливість його віковій групі 22 січня.

Качинський заявив, що звинувачення, висунуте у твіті, стосується "дуже серйозного порушення моральних принципів" і компрометує його та всю партію.