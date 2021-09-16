В Бельгии допросили администратора страницы в соцсетях из-за жалобы Качиньского о клевете

Правоохранительные органы Бельгии вызвали на допрос администратора профиля Sok z Buraka в социальных сетях после жалобы главы правящей партии Польши Ярослава Качиньского о клевете на него.

Об этом узнало польское издание Onet, пишет "Европейская правда".

В январе лидер "Права и Справедливости" (PiS) сообщил в правоохранительные органы Польши о публикации в Twitter в профиле Sok z Buraka, которая содержит предположение, что Ярослав Качиньский сделал вакцинацию против коронавируса вне очереди.

"Привет, PiS, почему Качиньскому сделали прививку вне очереди?" - говорилось в твите.

По данным издания, польские следователи обратились за помощью к своим коллегам из-за рубежа, в частности в Бельгии, где проживает Марцин Мицельський, вице-президент фонда "Открытый диалог" и администратор профиля в Facebook Sok z Buraka, который известен своей критикой PiS. Брюссельская полиция вызвала Мицельського на допрос.

Качиньский направил жалобу в полицию 11 января с требованием привлечь к ответственности автора сообщению в Twitter. Он категорически отрицал, что был вакцинирован вне очереди.

Качиньский утверждал, что обвинение содержало ложную информацию, которая создавала риск потери общественного доверия, необходимого для его политической деятельности.

Делом занялась прокуратура Варшавы, начав производство по делу о клевете. 22 февраля она вызвала Качиньского в качестве свидетеля.

Качиньский подчеркнул, что его первая вакцинация против COVID-19 была назначена только 25 февраля, хотя правительство предоставило эту возможность его возрастной группе 22 января.

Качиньский заявил, что обвинение, выдвинутое в твите, касается "очень серьезного нарушения моральных принципов" и компрометирует его и всю партию.