Посол Польщі запропонував новий дипломатичний формат за участі України

Посол Польщі в Україні Бартош Цихоцький запропонував створити новий дипломатичний формат для консультацій між країнами Східної Європи, зокрема, на тлі завершення будівництва "Північного потоку-2".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на телеканал "Дім".

Цихоцький вважає, що до формату потрібно залучити Україну, країни Балтії, а також Чехію, Угорщину, Польщу, Словаччину та Румунію.

"Ми всі, тільки в різному масштабі, в небезпеці. Звичайно, становище України гірше через те, що ви не в Європейському Союзі і не в НАТО. На вашій території триває агресія та окупація. У нас цього ще не відбувається. Але країни нашого регіону тим чи іншим чином є жертвами цієї поганої динаміки. Ми повинні спільно знайти відповіді на ці виклики, на ці загрози", - сказав Цихоцький.

Посол підкреслив, що ситуація на зовнішньополітичній арені через завершення будівництва "Північного потоку-2", саміту президентів США і Росії в Женеві і подій в Афганістані та Білорусі, змінюється не в кращу сторону.

Тому такий формат, на думку посла, потрібен для спільного подолання викликів.

Нагадаємо, російський газовий монополіст 10 вересня заявив про завершення будівництва трубопроводу "Північний потік-2".

Процес отримання дозволу на запуск газопроводу "Північний потік-2" може зайняти близько чотирьох місяців, тобто триватиме до початку 2022 року.

США та Німеччина у спільній заяві пообіцяли не допустити використання Росією трубопроводу як зброї, однак українська сторона наполягає, що досі не отримала жодних конкретних гарантій, яким чином буде унеможливлено використання "Північного потоку-2" для тиску на Україну.

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