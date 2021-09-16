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Посол Польши предложил новый дипломатический формат с участием Украины

Четверг, 16 сентября 2021, 15:36

Посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий предложил создать новый дипломатический формат для консультаций между странами Восточной Европы, в частности, на фоне завершения строительства "Северного потока-2".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на телеканал "Дом".

Цихоцкий считает, что к формату нужно привлечь Украину, страны Балтии, а также Чехию, Венгрию, Польшу, Словакию и Румынию.

"Мы все, только в разном масштабе, в опасности. Конечно, положение Украины хуже из-за того, что вы не в Европейском Союзе и не в НАТО. На вашей территории продолжается агрессия и оккупация. У нас этого еще не происходит. Но страны нашего региона тем или иным образом являются жертвами этой плохой динамики. Мы должны совместно найти ответы на эти вызовы, на эти угрозы", - сказал Цихоцкий.

Посол подчеркнул, что ситуация на внешнеполитической арене из-за завершения строительства "Северного потока-2", саммита президентов США и России в Женеве и событий в Афганистане и Беларуси меняется не в лучшую сторону.

Поэтому такой формат, по мнению посла, нужен для совместного преодоления вызовов.

Напомним, российский газовый монополист 10 сентября заявил о завершении строительства трубопровода "Северный поток-2".

Процесс получения разрешения на запуск газопровода "Северный поток-2" может занять около четырех месяцев, то есть продлится до начала 2022 года.

США и Германия в совместном заявлении пообещали не допустить использования Россией трубопровода как оружия, однако украинская сторона настаивает, что до сих пор не получила никаких конкретных гарантий, каким образом будет исключено использование "Северного потока-2" для давления на Украину.

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