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В метро Лондона побільшало травм, бо люди не тримаються за поручні через вірус

П'ятниця, 17 вересня 2021, 14:50

Британські ЗМІ повідомили в п'ятницю, що оператори лондонського метрополітену заявили про зростання кількості травмованих на ескалаторах, оскільки обережні пасажири уникають контакту з перилами через побоювання заразитися коронавірусом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство AFP.

Daily Telegraph і Evening Standard повідомили, що в період з квітня по червень в мережі метрополітену було зафіксовано 12 серйозних травм, в автобусах – 23. Це більше, ніж за будь-який квартал протягом 2020-2021 років.

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Послаблення коронавірусних заходів і відкриття пабів збільшили кількість п'яних гуляк уночі, що погіршило ситуацію, додали газети.

"Два найбільших ризики, з якими ми стикаємося, - це падіння на ескалаторах, спричинені людьми, які не тримаються за поручні", - сказав керуючий директор Transport for London (TfL) Енді Ллойд.

"Існує проблема зі сприйняттям того, що перила не є чистими через пандемію", - додав він.

Іншою великою проблемою є інтоксикація, додав Ллойд. Сплеск нещасних випадків спостерігається в четвер і в п'ятницю ввечері, а також у вихідні дні.

Кількість пасажирів у лондонських поїздах метро і автобусах повернулося до рівня, близького до передпандемійного, відтоді як в липні в Англії були скасовані жорсткі коронавірусні обмеження.

Транспортний оператор планує розширити установку ультрафіолетових пристроїв для знищення вірусу.

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