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В метро Лондона увеличилось травм, потому что люди не держатся за поручни из-за вируса

Пятница, 17 сентября 2021, 14:50

Британские СМИ сообщили в пятницу, что операторы лондонского метрополитена заявили о росте количества травмированных на эскалаторах, поскольку осторожные пассажиры избегают контакта с перилами из-за опасений заразиться коронавирусом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство AFP.

Daily Telegraph и Evening Standard сообщили, что в период с апреля по июнь в сети метрополитена было зафиксировано 12 серьезных травм, в автобусах - 23. Это больше, чем за любой квартал в течение 2020-2021 годов.

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Ослабление коронавирусных мер и открытие пабов увеличили количество пьяных гуляк ночью, что ухудшило ситуацию, добавили газеты.

"Два крупнейших риска, с которыми мы сталкиваемся, - это падение на эскалаторах, вызванные людьми, которые не держатся за поручни", - сказал управляющий директор Transport for London (TfL) Энди Ллойд.

"Существует проблема с восприятием того, что перила не является чистыми из-за пандемии", - добавил он.

Другой большой проблемой является интоксикация, добавил Ллойд. Всплеск несчастных случаев наблюдается в четверг и в пятницу вечером, а также в выходные дни.

Количество пассажиров в лондонских поездах метро и автобусах вернулось к уровню, близкому к предпандемическому, с тех пор как в июле в Англии были отменены жесткие коронавирусные ограничения.

Транспортный оператор планирует расширить установку ультрафиолетовых устройств для уничтожения вируса.

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Великобритания ЕвроЖизнь
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