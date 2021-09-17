Генпрокурори половини штатів США вимагають від Байдена скасувати обов’язкову вакцинацію

Генеральні прокурори 24 штатів США надіслали листа президенту Джо Байдену, в якому попередили, що вживатимуть юридичних дій, якщо адміністрація не скасує указ про обов’язкову вакцинацію працівників.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідна заява розміщена на сайті генпрокурора штату Південна Кароліна Алан Вілсона.

"Незалежно від того, як ви ставитесь до вакцин, указ президента Байдена є незаконним, і якщо адміністрація не змінить курс, ми будемо застосовувати всі юридичні варіанти, щоб його скасувати", - сказав Вілсон.

"Я повністю вакцинований і закликаю всіх, хто може, зробити щеплення, але це питання дотримання закону. Ми вважаємо, що це також означатиме, що менша кількість людей буде вакцинована, що ми вже бачили в Нью-Йорку, де медичні працівники звільнилися через мандат Нью-Йорка на вакцинацію", - додав він.

У листі вказується, що найбільше занепокоєння викликає можливе відсторонення людей від роботи, особливо працівників охорони здоров’я, які зараз найбільш необхідні для боротьби з пандемією.

"Крім того, цей мандат ігнорує десятки мільйонів американців з природним імунітетом і сприятиме подальшому скептицизму щодо вакцин", - йдеться у листі.

До листа окрім Південної Кароліни приєдналися генеральні прокурори штатів Алабама, Аляска, Арізона, Арканзас, Флорида, Джорджія, Індіана, Канзас, Кентуккі, Луїзіана, Міссісіпі, Міссурі, Монтана, Небраска, Нью-Гемпшир, Північна Дакота, Огайо, Оклахома, Південна Дакота, Техас, Юта, Західна Вірджинія та Вайомінг.

Слід зазначити, що у 21 з 24 штатів, які висловилися проти обов'язкової вакцинації, керують опоненти Байдена - республіканці. Зі штатів, очолюваних демократами, доєдналися Канзас, Кентуккі та Луїзіана.

Нагадаємо, 10 вересня Байден оголосив про нові заходи щодо боротьби з COVID-19, які вимагають, щоб працівники великих компаній були вакциновані або проходили щотижневе тестування.

Заходи також включають мандат на вакцинування для мільйонів працівників федерального уряду і запроваджені через зростання кількості нових випадків захворювання у країні. Нові вимоги охоплюють близько 100 мільйонів працівників.

План викликав негайну реакцію серед деяких республіканців, які стверджували, що уряд не повинен грати роль у прийнятті рішень щодо здоров'я окремих людей.

Трохи більше 75% дорослих американців отримали принаймні одну дозу вакцини проти COVID-19. Повністю щеплені від коронавірусу понад 64% населення США.