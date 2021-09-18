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На протесті медиків біля канцелярії прем’єра Польщі пролунав схожий на постріл звук: є загиблий

Субота, 18 вересня 2021, 15:59

У варшавській лікарні в суботу помер чоловік, який раніше цього дня покалічив себе у протестному містечку медиків біля канцелярії прем’єр-міністра. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Onet.pl.

Інцидент стався о 10.20 з літнім чоловіком у віці 70 років під час пресконференції медиків. Пролунав звук, який нагадував постріл, у результаті медики припинили свій виступ. 

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З’ясувалось, що чоловік старшого віку завдав собі шкоди. Його госпіталізували з травмами обличчя, однак у лікарні він помер від отриманих поранень. 

Поліція заявила, що не має підтвердження того, що це був постріл з пістолета. Могла бути використана петарда чи інший предмет. Ця інформація розслідується.

Портал tvp.info пише, що чоловік, прийшовши на акцію протесту, підпалив петарду і поклав її собі в рот. 

За неофіційною інформацією RMF FM, літній чоловік - військовий на пенсії, він не пов’язаний з протестом медиків. 

Поліція нібито знайшла у нього прощальний лист. Чоловік написав у ньому, серед іншого, що це був його протест проти страйку медиків, який, на його думку, є політичним.

Протестне містечко медиків, так зване "біле містечко", ​​ було створено 11 вересня після загальнонаціональної суботньої демонстрації медичних працівників. Намети та стенди розташовані біля канцелярії прем’єр-міністра у Варшаві. Медики мають 8 головних вимог, серед яких - збільшення заробітної плати.

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