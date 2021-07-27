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У Польщі обговорюють ідею обов’язкової вакцинації медиків та працівників ресторанної сфери

Вівторок, 27 липня 2021, 11:32

Рада медичних експертів запропонувала уряду Польщі зобов’язати вакцинуватися від коронавірусу усіх медиків, деяких держслужбовців та працівників ресторанної сфери. 

Про це повідомляє RMF24 з посиланням на свої джерела, пише "Європейська правда".

Зробити вакцинацію від Covid-19 обов’язковою пропонують не тільки безпосередньо для лікарів і медсестер, а всіх людей, які є працівниками медичних закладів - наприклад, секретарів на рецепції і технічний персонал. 

Аналогічний крок розглядається для представників органів державної і місцевої влади, щонайменш тих, які у робочі безпосередньо контактують з отримувачами послуг.

Третя категорія - працівники гастрономії, ресторанів і кафе. 

Представниця медичної ради Магдалена Марчинська після засідання підтвердила в коментарі, що, на їхню думку, вакцинація повинна бути обов’язковою для медиків, та що це обговорюється також щодо представників інших професій, які контактують з великою кількістю людей. 

Раніше неофіційно повідомлялося, що в уряді Польщі не планують запроваджувати вимогу ковід-сертифікату для відвідання ресторанів, кінотеатрів і подібних закладів, побоюючись, що це надто збурить суспільство. Натомість планують, що майбутні карантинні обмеження будуть поширюватися лише на невакцинованих. 

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Польща Вакцини Коронавірус
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