У Польщі обговорюють ідею обов’язкової вакцинації медиків та працівників ресторанної сфери

Рада медичних експертів запропонувала уряду Польщі зобов’язати вакцинуватися від коронавірусу усіх медиків, деяких держслужбовців та працівників ресторанної сфери.

Про це повідомляє RMF24 з посиланням на свої джерела, пише "Європейська правда".

Зробити вакцинацію від Covid-19 обов’язковою пропонують не тільки безпосередньо для лікарів і медсестер, а всіх людей, які є працівниками медичних закладів - наприклад, секретарів на рецепції і технічний персонал.

Аналогічний крок розглядається для представників органів державної і місцевої влади, щонайменш тих, які у робочі безпосередньо контактують з отримувачами послуг.

Третя категорія - працівники гастрономії, ресторанів і кафе.

Представниця медичної ради Магдалена Марчинська після засідання підтвердила в коментарі, що, на їхню думку, вакцинація повинна бути обов’язковою для медиків, та що це обговорюється також щодо представників інших професій, які контактують з великою кількістю людей.

Раніше неофіційно повідомлялося, що в уряді Польщі не планують запроваджувати вимогу ковід-сертифікату для відвідання ресторанів, кінотеатрів і подібних закладів, побоюючись, що це надто збурить суспільство. Натомість планують, що майбутні карантинні обмеження будуть поширюватися лише на невакцинованих.

